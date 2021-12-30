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Более 150 миллионов рублей выделят на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний

Евгений Белоусов

Общество
Более 150 миллионов рублей выделят на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний
Фото: Pixabay

Российское правительство выделит 155 миллионов рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологических заболеваний. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Отмечается, что такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

— Свыше 155,4 миллиона рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов, — говорится в сообщении.

При подтверждении диагноза «онкология», обнаруженной во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Сотрудникам деньги выплачивает уже сама поликлиника.

В конце ноября врачи назвали симптомы развития рака крови. О данном онкологическом заболевании свидетельствуют следующие факторы: резкая потеря веса, шишки на теле, одышка, потливость ночью, появление у человека тяжелых инфекций, лихорадка, сыпь или зуд, боли в костях и суставах, усталость, которая не проходит после сна или отдыха, а также бледность.

До этого медики перечислили неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. По словам медиков, потеря аппетита, пожелтение кожи и белков глаз, а также внезапное снижение веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Также накопление в теле человека продукта распада билирубина может стать причиной пожелтения участков кожи и белков глаз.

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