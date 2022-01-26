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Невролог рассказал о неожиданных последствиях ношения сумки на одном плече

Михаил Алимов

Общество
Невролог рассказал о неожиданных последствиях ношения сумки на одном плече
Фото: Pixabay

Нельзя постоянно носить сумку на одном плече — это вредно для здоровья и портит внешний вид человека со временем, сообщил врач-невролог и остеопат Владимир Белаш.

— В области шейно-грудного перехода много сосудов, нервов и других важных образований. Если мы носим сумку на одном плече, то лямка может сдавливать эти структуры, — рассказал он телеканалу «Москва 24».

Сдавливание вызывает искривление, из-за чего напрягаются мышцы противоположной части спины, пытаясь вернуться в нормальное положение. При продолжительном воздействии у людей возникают проблемы со здоровьем. Например, одно плечо становится немного ниже другого, искривляется таз, появляются мышечные боли и напряжение в области плеча и груди.

— При раздражении или сдавливании так называемого сосудисто-нервного пучка шеи могут появиться головные боли, которые потянут за собой и другие проблемы, — отметил специалист.

Необходимо чередовать плечи, равномерно распределяя нагрузку.

То же относится и к пакетам, которые люди несут в руках. Стоит следить за их весом, чтобы не переусердствовать, а также за распределением нагрузки на руки. У каждого человека есть свой максимально допустимый вес груза, переносимого на руках, резюмировал Белаш.

До этого врач-невролог Владимир Павленко в беседе с «ВМ» рассказал, как отличить боли в почках от болей в пояснице. По его словам, почки сами по себе болевых рецепторов не имеют, именно поэтому серьезные и тяжелые заболевания почек очень часто оказываются запущенными.

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