Врач предупредила о риске потерять зубы из-за употребления семечек

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Регулярное употребление неочищенных семечек может вызвать пародонтоз и потерю зубов. Об этом в среду, 26 января, заявила врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская.

— Шелуха способна повреждать и создавать микропорезы на слизистой, на деснах. Десна становится слабой, она плохо фиксирует зубы. Зубы начинают шататься и можно даже их потерять, — рассказала она в эфире телеканала «Москва24».

При чистке семечек зубами есть риск заболеть пародонтозом — воспалительным заболеванием десен. При регулярном употреблении нечищеных семечек, сопровождающимся пародонтозом, возникнут огромные риски для целостности зубов.

Также перед употреблением нечищеных семечек Будаковская рекомендует их помыть и высушить. Так можно избавиться от грязи на их шелухе, которая может вызвать стоматит. Если нет желания их мыть, то специалист советует чистить семечки руками.

Семена с морской солью особенно вредны, так как в них сильно превышено ее количество.

— Мы даже не всегда в пищу употребляем столько соли, сколько можем съесть ее вместе с семечками. Особенно в беседе, это совершенно незаметно. Людям, страдающим высоким давлением, проблемами с почками, отеками, нарушениями кровообращения, такой продукт не рекомендуется есть, — предупредила диетолог.

Она заявила, что безопасное количество семечек в день составляет 50 граммов. В стакане семян содержится 1200 килокалорий, что очень много. Кроме того, если случайно употребить в пищу шелуху от семечек, ничего страшного не произойдет. В том числе не будет никакого влияния на развитие аппендицита.

До этого сообщалось, что для поджелудочной железы опасно не только употребление алкоголя, жирной пищи и сладостей. Даже продукты растительного происхождения при неправильном употреблении могут навредить организму. Так, на поджелудочную железу негативно влияет еда с высоким содержанием жиров.