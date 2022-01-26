Женщина насмерть забила молотком своего пожилого отца в Люберцах

Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В Люберцах 43-летняя женщина насмерть забила молотком своего пожилого отца. Об этом в среду, 26 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, 24 января женщина поссорилась со своим 74-летним отцом. В какой-то момент она взяла в руки молоток и несколько раз ударила им своего родственника по голове. Мужчина от полученных повреждений скончался. Злоумышленница завернула его тело в пододеяльник и вынесла в подъезд, после чего скрылась.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий местонахождение женщины было установлено и она была задержана сотрудниками правоохранительных органов, — заключила Врадий.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

До этого сообщалось, что в Новгородской области правоохранители задержали мать пропавшей годовалой девочки, а также ее сожителя после того, как в их доме нашли фрагменты костей, похожие на человеческие останки.