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Радиоактивные часы нашли в багаже пассажирки рейса Москва — Берлин

Илья Ашуров

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Радиоактивные часы нашли в багаже пассажирки рейса Москва — Берлин
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево таможенники нашли в багаже одной из пассажирок часы, излучающие радиацию. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

По данным ведомства, в ходе досмотра багажа 54-летней пассажирки рейса Москва — Берлин сработала система «Янтарь», выявляющая повышенное ионизирующее излучение. В чемодане таможенники нашли настольные часы, радиационный фон которых в 20 раз превышает норму.

— Согласно заключению Научно-производственного предприятия «Изотоп» в материалах изготовления часов обнаружены радиоактивные вещества. К использованию запрещены, подлежат захоронению, — говорится в сообщении таможни.

Радиоактивные часы нашли в багаже пассажирки рейса Москва — Берлин Фото: Шереметьевская таможня

Действия пассажирки могут попасть под уголовную статью «Контрабанда радиоактивных веществ и радиационных источников».

До этого сообщалось, что сотрудники Московской областной таможни на прошедших новогодних праздниках изъяли 835 килограммов целлюлозного загустителя, 143,8 килограмма латексных перчаток и 5,2 килограмма механических часов.

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