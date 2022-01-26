Экономист Жуковский дал прогноз развития российской экономики в 2021 году

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Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский поделился неутешительным прогнозом по развитию российской экономики на 2022 год.

По мнению эксперта, показатели инфляции продолжат рост. В ближайшие месяцы они могут дойти до отметки в 10,5-11 процентов. В связи с этим Центробанк продолжит повышать ключевую ставку до 10,5-11 процентов в ближайшие два-два с половиной месяца.

Неутешителен и прогноз эксперта относительно доходов россиян.

— В этом году будет падение по доходам населения. По росту цен и банкротству малого бизнеса, по экономическому кризису этот год будет очень тяжелым. Я не жду никакого оживления и стабилизации экономики, — отметил он в комментарии НСН.

До этого ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, какие шаги ЦБ уберегут рубль от обвала. Удержать рубль от серьезного падения национальный регулятор, безусловно, способен. Из легкодоступного арсенала Банка России в первую очередь стоит выделить процентную ставку.