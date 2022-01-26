«До сих пор живем»: Проклова рассказала об отношениях с бывшим мужем

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Актриса Елена Проклова до сих пор находится в теплых отношениях со своим бывшим мужем бизнесменом Андреем Тришиным. Об этом она рассказала «Собеседнику».

Проклова и Тришин развелись около семи лет назад, однако до сих пор считают друг друга близкими людьми и даже живут вместе. По словам актрисы, любые жизненные трудности можно преодолеть.

— Да, мы развелись, но у нас все хорошо и честно. Мы не врем друг другу, что прямо умираем от страсти, но по-человечески мы родные и близкие люди на всю оставшуюся жизнь. Мы остались друзьями и до сих пор живем в нашем доме, — заключила актриса.

Проклова добавила, что Тришин строит для нее дом в Сочи. Она вкладывает средства, а бывший супруг занимается возведением здания, передает «Собеседник».

23 января Елену Проклову после перенесенного инсульта перевели в реабилитационный центр. Для полного восстановления актриса делает много физических упражнений, однако восстановление может затянуться на долгий период.

21 января она заявила, что ее состояние улучшилось. По ее словам, врачи делают максимум для того, чтобы поддерживать ее в тонусе.