Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«До сих пор живем»: Проклова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Георгий Соланович

Общество
«До сих пор живем»: Проклова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Фото: Youtube/НТВ

Актриса Елена Проклова до сих пор находится в теплых отношениях со своим бывшим мужем бизнесменом Андреем Тришиным. Об этом она рассказала «Собеседнику».

Проклова и Тришин развелись около семи лет назад, однако до сих пор считают друг друга близкими людьми и даже живут вместе. По словам актрисы, любые жизненные трудности можно преодолеть.

— Да, мы развелись, но у нас все хорошо и честно. Мы не врем друг другу, что прямо умираем от страсти, но по-человечески мы родные и близкие люди на всю оставшуюся жизнь. Мы остались друзьями и до сих пор живем в нашем доме, — заключила актриса.

Проклова добавила, что Тришин строит для нее дом в Сочи. Она вкладывает средства, а бывший супруг занимается возведением здания, передает «Собеседник».

23 января Елену Проклову после перенесенного инсульта перевели в реабилитационный центр. Для полного восстановления актриса делает много физических упражнений, однако восстановление может затянуться на долгий период.

21 января она заявила, что ее состояние улучшилось. По ее словам, врачи делают максимум для того, чтобы поддерживать ее в тонусе.

Читайте также:
Шоу-бизнес Отношения Елена Проклова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Все мнения
О проекте