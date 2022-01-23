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«Дальше — повторное исследование»: Проклову перевели в реабилитационный центр

Михаил Алимов

Общество
«Дальше — повторное исследование»: Проклову перевели в реабилитационный центр
Фото: Youtube/НТВ

Актриса Елена Проклова, госпитализированная с инсультом, рассказала о своем состоянии. Ей стало лучше — артистку перевели в реабилитационный центр.

— Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью, — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, для полного восстановления она делает много физических упражнений. Восстановление может затянуться на долгий период, считает она.

— Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше — повторное исследование. В общем, требует внимания к себе эта проблема, — резюмировала она.

21 января актриса заявила, что ее состояние улучшилось. По ее словам, врачи делают максимум для того, чтобы поддерживать ее в тонусе.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценили степень тяжести ее состояния как среднюю.

Позже звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии. По ее словам, у нее не повреждены двигательные и умственные функции, а лишь вестибулярный аппарат.

Также муж Прокловой рассказал о проблемах актрисы со здоровьем.

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