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«Давление под 200»: муж Прокловой рассказал о проблемах актрисы со здоровьем

Анастасия Колоскова

Общество
«Давление под 200»: муж Прокловой рассказал о проблемах актрисы со здоровьем
Фото: Youtube / НТВ

Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова на протяжении длительного времени страдала от повышенного артериального давления, однако долго занималась самолечением и не обращалась за медицинской помощью. Об этом рассказал ее третий супруг Андрей Тришин.

— Утром она обязательно с тонометром на руке. Иногда давление подскакивает под 200. Я ей много раз говорил: «Лена, что ты творишь? Сосуд лопнет, и тебе кирдык. Хватит заниматься самолечением, — цитирует Тришина КП.

Известно, что у Прокловой всегда была слишком густая кровь, из-за чего он в молодости потеряла троих детей, который умерли почти сразу после рождения.

По словам Тришина около месяца назад он заставил артистку пройти серьезное обследование, после которого ей подобрали курс лечения.

— Только тогда Лена наконец села на таблетки, как рекомендовали. Давление быстро стабилизировалось. Она ушла от высоких верхних значений. Держится в районе 135, иногда вообще: 120 на 80, — отметил он.

До этого Елена Проклова призналась, что после перенесенного инсульта боялась стать «овощем» и осложнить жизнь близких людей. Сейчас состояние здоровья звезды стабилизируется. Артистка восстанавливается после перенесенной болезни, ежедневно делает зарядку и продолжает напрягать мозг, чтобы не потерять интеллектуальную платформу.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии. По ее словам, у нее не повреждены двигательные и умственные функции, а лишь вестибулярный аппарат. Проклова добавила, что верит в скорейшее выздоровление. По ее словам, в феврале этого года врачи поставят ей стент, затем начнется период окончательного восстановления после инсульта.

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