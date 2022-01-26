Московские врачи за сутки вылечили еще 4338 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 4338 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 26 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 935 354 пациента.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве зарегистрировали 19 856 новых случаев заболевания COVID-19. Число подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составило 480. При этом доля госпитализаций достигла шести процентов от общего числа заболевших.

Еще 74 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступили в силу 26 января.

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Помимо этого, в департаменте здравоохранения столицы заявили, что число заболевших коронавирусной инфекцией детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. Количество заболевших выросло с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. При этом уровень госпитализаций увеличился в 10 раз. В настоящее время этот показатель составляет 120 детей в сутки.