Любимые артисты поздравили романтичное радио с 11-летием

Радио Romantika отметило 11-летие / Фото: Радио Romantika

25 января Радио Romantika отметило день рождения в прямом эфире. Во время трехчасового звездного марафона самая чувственная и романтичная радиостанция страны принимала поздравления и дарила подарки.

С днем рождения радиостанцию поздравили лучшие друзья — любимые слушатели и известные артисты.

— От всей души поздравляю мое любимое радио, где всегда звучит самая потрясающая музыка, которая дарит романтическое настроение абсолютно на весь день. Желаю радиостанции многих лет в эфире, чтобы прекрасные песни еще долго радовали всех нас, — открыла марафон Алла Рид.

Звезды рассказывали о том, как отмечали свои дни рождения и юбилеи, говорили о новых проектах, предстоящих концертах, готовящихся музыкальных сюрпризах и даже делились со слушателями сокровенными секретами.

Родион Газманов сказал, что для него самый главный подарок на день рождения — это когда рядом друзья и самые близкие люди, у которых все хорошо. Алла Рид призналась, что ее назвали в честь Аллы Пугачевой. Будучи совсем крохой, толком даже еще не умея говорить, будущая солистка театра «Градский Холл» уже напевала популярную в то время песню «Старинные часы», и именно тогда родители обратили внимание на ее музыкальные способности. Она и позже любила организовывать концерты для родных, исполняя хиты Пугачевой в импровизированный микрофон, сделанный из дезодоранта.

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Попова сегодня занимается сольной карьерой, но и о личной жизни тоже не забывает. Она свободная девушка, но парень у нее имеется.

— Конечно, есть на примете, но предложения мне пока никто не делал. Жду кольцо с бриллиантом, — пошутила Саша Попова. Впрочем, имя молодого человека она так и не раскрыла, но призналась, что свадебные туфли купила еще три года назад.

О готовящихся синглах рассказали музыканты 5sta family:

— В проекте у нас три новые песни. Только вчера мы записывали новые демки, а до этого практически уже доделали два новых трека. Они реально классные, и мы уверены, что выстрелят в сердце многим, особенно слушателям самой романтичной радиостанции. Мы очень сильно вас любим и гордимся, что крутите реально классную музыку. Будьте счастливы, продолжайте радовать, задавать это романтичное настроение в нашей суетливой и такой непредсказуемой жизни. Вы крутые!

Несмотря на десятиградусный мороз за окном, в студии радиостанции в это утро было жарко. Гостей ждали веселые испытания и огромный праздничный торт, а слушателей — музыкальные сюрпризы и подарки. Родион Газманов представил новую зимнюю песню «Между нами выпал снег», записанную вместе с Аглаей Шиловской. Премьера состоялась в самом конце 2021-го. А Жасмин приехала на Радио Romantika вместе с певицей и блогером Lina Lee. Дуэт подарил слушателям новый хит «Долгие дни».

В свой день рождения радиостанция не только принимала поздравления, но и дарила подарки. Вместе с артистами слушатели совершили музыкальное кругосветное путешествие, приняв участие в праздничной викторине «5 языков любви». Каждый язык красив по-своему, а песни о любви всегда цепляют, даже если язык незнаком. Перед участниками стояла задача угадать, на каком языке прозвучал тот или иной чувственный трек. Слушателям активно помогали звезды, которые также наслаждались красотой звучания языков мира, а все победители получили подарки от радиостанции.