Почти 30 килограммов наркотиков изъяли у трех украинцев в Подмосковье

Фото: МВД РФ

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, дачный посёлок Поварово Карта всех событий

В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Запрещенные вещества в ней изготавливали трое граждан Украины. Об этом в среду, 26 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, украинцы арендовали дом в Московской области и оборудовали в нем лабораторию. В ней они производили наркотики, которые затем продавали бесконтактным способом через тайники-закладки.

Один из таких тайников силовики выявили в лесу недалеко от поселка Поварово (в 13 километрах от Солнечногорска — прим. «ВМ»). В какой-то момент к тайнику подошел молодой человек. Правоохранители задержали его, когда он извлекал из тайника свертки.

Впоследствии выяснилось, что задержанный — 26-летний ранее судимый житель Нижегородской области. При досмотре у него нашли порядка 700 граммов «производного наркотического средства».

Позже полиции удалось выйти на след изготовителей наркотиков. В ходе обысков в подвале арендованного ими дома обнаружили еще почти два килограмма аналогичного вещества.

— Позднее в одном из гаражей в городском округе Истра оперативниками найдено еще около 30 килограммов наркотического средства, упакованного в свертки, и свыше 250 литров химикатов, — заключила Волк.

Видео: МВД РФ

Троих украинцев и гражданина России задержали. В отношении них возбудили уголовные дела о торговле и производстве наркотических средств.

На прошлой неделе сотрудника УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу уволили из-за подозрения в торговле наркотиками.