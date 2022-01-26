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Американский портал назвал пять способов испортить свое здоровье

Георгий Соланович

Общество
Американский портал назвал пять способов испортить свое здоровье
Фото: depositphotos

Стремление заразиться коронавирусом, недосып и неправильное потребление еды являются причинами бессознательного разрушения человеком собственного организма. Об этом сообщил портал Eat This, Not That!

Эксперты портала считают, что многие люди специально стараются заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса, чтобы выработать антитела и больше не беспокоиться о болезни. В ВОЗ сражу же заявили, что подобные действия чрезвычайно опасны для здоровья.

Нехватка сна и потребление еды в одиночестве также вредят здоровью. Подобные действия повышают риск приобретения хронических заболеваний. После эксперты добавили, что регулярный стресс и курение тоже опасны для человеческого организма.

26 января ученые назвали провоцирующие рак овощи. Высокая концентрация соли в продуктах меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка. Также она усиливает выработку соединений, в которых содержится нитрозогруппа.

Рак желудка возникает в любом его отделе в виде злокачественной опухоли, которая разрастается и может поражать другие органы. Среди факторов его развития — диета, курение, наследственность, инфекции и вред от окружающей среды.

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