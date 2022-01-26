Гастроэнтеролог назвал эффективное средство в борьбе с изжогой

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Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал самый эффективный способ борьбы с изжогой.

Он объяснил, что при изжоге в пищевод забрасывается кислота, которая его воспаляет. В результате регулярные нарушения могут привести к эрозии пищевода, раку, язвам и воспалениям. Чтобы сохранить здоровье, необходимо на регулярной основе принимать лекарства.

— Чтобы забросов кислоты не происходило, необходимо принимать препараты с празолами. Нужно принимать минимальную эффективную дозировку. Эти препараты должны приниматься постоянно. Если прошло 2–3 месяца и вы хотите прекратить, то попробуйте. Может быть небольшое затишье после приема такого препарата, но затем все вернется, — объяснил врач в новом выпуске программы «Жить здорово».

Гастроэнтеролог подчеркнул, что заброс кислоты происходит из-за расслабления клапана внизу пищевода, а способствует этому ряд продуктов, которые нужно исключить из рациона:

— Нельзя кофе, чай, шоколад, газированную воду, жирное, жареное, лук, чеснок и мяту. Все это расслабляет клапаны. Полезно есть печень, которая содержит витамин B12, базилик и все те продукты, которые содержат витамин.

Прием празолов снижает концентрацию В12 в организме, поэтому необходимо восполнять нехватку, так как на фоне дефицита могут возникнуть спазмы мышц, аритмия сердца.

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