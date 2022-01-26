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Онищенко сообщил о доминировании штамма «омикрон» в России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко сообщил о доминировании штамма «омикрон» в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в Российской Федерации в настоящее время начинает доминировать, рост заболеваемости будет наблюдаться и далее. Об этом в среду, 26 января, заявил зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

— И у нас он («омикрон» — прим. «ВМ») доминировать начинает, — цитирует академика РИА Новости.

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Недавно директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Глава Центра Гамалеи считает, что прививать детей совершенно необходимо. Минздрав обладает возможностями резко увеличить госзаказ на препарат, отметил он.

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 74 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 19 856 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 657 человек, еще 12 226 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 28 197 пациентов.

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