Число привитых от COVID-19 в Москве превысило шесть миллионов человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более шести миллионов жителей столицы уже вакцинировались от коронавирусной инфекции. При этом число ревакцинированных составило порядка миллиона человек. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Сделать прививку от заболевания можно в 100 специализированных центрах Москвы. Однако необходимо заранее записаться в электронном формате, по номеру телефона или с помощью инфомата в поликлинике.

Без записи вакцинироваться можно в 38 городских точках, где работают выездные бригады. Они расположены в торговых центрах, офисах государственных услуг и других популярных местах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 4338 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 935 354 пациента.

Помимо этого, срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступили в силу 26 января.