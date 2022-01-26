Математик из Гарварда решил шахматную задачу, ответ для которой искали 150 лет

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Научный сотрудник Центра математических наук и приложений Гарвардского университета Майкл Симкин решил 150-летнюю шахматную задачу. Об этом сообщил портал «ГЛАС».

Уточняется, что математическая задача с n ферзями появилась в немецком шахматном журнале в 1848 году. Ее решили спустя пару лет, однако в 1869 был опубликован расширенный вариант шахматной дилеммы, который не могли решить полтора века.

Недавно Майкл Симкин подсчитал, что существует около (0,143n) n вариантов размещения ферзей на шахматном столе размером n на n при условии, чтобы ни одна фигура не атаковала другую.

«ГЛАС» уточнил, что конечное уравнение Синкина не дает точного ответа. Для его получения нужно умножить 0,143 на n, а потом результат возвести в ту же степень.

19 декабря российский спортсмен Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице. Второе место занял шахматист из Германии Александр Донченко, а бронза досталась литовцу Паулюсу Пультиневичусу. Александру Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.