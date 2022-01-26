«Избыточные нервные импульсы»: врач перечислила причины возникновения боли в шее

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Причиной болей в шее не всегда могут быть проблемы со спиной, сидячий образ жизни или продолжительная работа за компьютером. Об этом рассказала невролог Елена Беленко.

Остеохондроз — изменение высоты позвонков — сам по себе не может быть причиной боли, так как является естественным процессом возрастных изменений.

— Когда появляется боль в шее, на первый взгляд может показаться, что все достаточно просто. В большинстве случаев пациенты считают, что проблемы с шеей связаны исключительно с патологией позвоночника. Это заблуждение часто поддерживается результатами рентгенологического обследования, в котором обнаруживается уменьшение в размерах или выпячивание межпозвонковых дисков, — объяснила врач.

Причиной болей может стать напряжение узлов, являющихся частью вегетативной симпатической цепочки. В шейном отделе находятся три пары узлов, регулирующих работу того или иного внутреннего органа, кровеносного сосуда и мышц в своей проекции, пишет издание «Аргументы и Факты».

Также вегетативные узлы контролируют уровень притока и оттока крови к тем или иным областям мозга и не допускают избыточных нервных импульсов, например, стресса.

— Если по-простому, стресс вызывает напряжение в работе нервного центра на уровне шеи. Потом, даже если стресса уже не будет, его последствия в виде напряженных участков вегетативного узла останутся. А это, в свою очередь, будет вызывать рефлекторное сокращение и в дальнейшем — стойкий спазм мышц шеи, — уточняет Елена Беленко.

По словам эксперта, боль в шее является одним из первых сигналов о том, что организм находится в постоянном напряжении. На начальном этапе еще можно помочь себе самостоятельно — избавиться от стресса или хотя бы уменьшить его влияние на жизнь.

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