Финансовый аналитик дал прогноз по курсу доллара на начало февраля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, как изменится курс доллара к началу февраля.

В настоящее время, несмотря на высокие цены на нефть, курс российской валюты уже сместился в диапазон 78–80 рублей за доллар. Это произошло из-за роста геополитической напряженности на российско-украинской границе.

Геополитический фактор, по словам эксперта, продолжает играть решающую роль.

На этой неделе ожидается, что США представят свой письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности, после чего может состояться новая встреча. От исхода этих событий будут зависеть курсы валют.

Антон Быков предположил, что если сближение позиций двух стран все-таки случится, то российская валюта перейдет в диапазон 76–78 за доллар США, передает Life.ru.

До этого член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский представил неутешительный прогноз развития российской экономики на 2022 год. Как отметил эксперт, показатели инфляции будут расти в ближайшие месяцы. Центробанк будет вынужден реагировать на подобные изменения.