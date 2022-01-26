CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом

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Американский телеканал CNN в прямом эфире во вторник, 25 января, обозначил Харьков как российский город в сюжете о военных учениях РФ.

В сюжете о ситуации вокруг Украины, который показывали, предваряя интервью с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в течение 20 секунд в правом верхнем углу была надпись «Харьков, Россия», обозначающая, по мнению CNN, место проведения учений ВС России.

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC — Russian Market (@russian_market) January 25, 2022

Сам Столтенберг в интервью заявил, что страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, он сообщил, что альянс готов обсудить с РФ «контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности». Однако НАТО не готово пойти на компромисс по фундаментальным принципам.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.