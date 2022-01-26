«Добрые отношения»: Лавров рассказал, что число друзей России в Латинской Америке растет

Фото: МИД РФ

Россия стабильно сохраняет дружественные и тесные отношения со странами Латинской Америки. В последнее время число партнеров страны на другом континенте стабильно растет. Об этом в среду, 26 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— У нас действительно очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья. Но в последнее время количество этих друзей увеличивается, — передает его слова ТАСС.

У РФ тесные контакты с Аргентиной, Боливией и Бразилией — страной — участницей БРИКС. Власти Чили также проявляют заинтересованность в том, чтобы «отношения с РФ не были жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен».

Такие заявления публично звучали при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Действующий глава США Джо Байден не заявлял об этом во всеуслышание, однако Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают Латинскую Америку как неприкасаемую для остальных стран территорию. Только это уже давно не так, отмечает Лавров. Хоть Вашингтон и пытается высказываться на эту тему в традиционном «повелительном» ключе.

Россия активно сотрудничает с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

— У нас есть механизм встреч министров иностранных дел России и «тройки» или «квартета» этой структуры — СЕЛАК. Мы его будем развивать. Недавно нам это мексиканские коллеги подтвердили, которые сейчас руководят в этом формате, — отметил глава российского дипведомства.

Глава государства Владимир Путин недавно провел телефонные переговоры с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Он вместе с Мигелем Диас-Канелем, Даниэлем Ортегой и Николасом Мадуро договорился об укреплении стратегического партнерства в разных сферах жизни — от экономической до оборонной и культурной. В ближайшее время должны быть подведены итоги соответствующих комиссий и продемонстрирован конкретный результат.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес во время переговоров в телефонном формате, которые состоялись 24 января, синхронизировали свои позиции относительно международных вопросов. Представитель Кремля также добавил, что отношения двух стран имеют глубокие традиции.