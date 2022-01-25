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Песков ответил на вопрос о российской базе на Кубе

Полина Долганова

В мире
Песков ответил на вопрос о российской базе на Кубе
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес во время переговоров в телефонном формате, которые состоялись 24 января, синхронизировали свои позиции относительно международных вопросов. Об этом во вторник, 25 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что отношения двух стран имеют глубокие традиции.

— Синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Именно об этом вчера говорили руководители двух стран, — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин пообщался по телефону с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Главы государств обсудили и вопросы координации двухсторонних действий на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства. Путин и Диас-Канель подтвердили настрой на тесную работу по укреплению отношений между Россией и Кубой.

17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что говоря о возможности размещения в Латинской Америке российских военных мощностей, не стоит забывать, что речь идет о суверенных странах (Кубе и Венесуэле).

14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россию может ожидать «жесткий ответ», если она разместит войска на территории Латинской Америки.

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