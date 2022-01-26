Молодую девушку из Белоруссии изнасиловали на окраине Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвич споил 28-летнюю девушку из Белоруссии, увез ее к себе домой и изнасиловал. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Жертвой преступления стала выпускница Белорусского государственного университета (БГУ) Алиса (имя изменено — прим. «ВМ»). В пору студенчества девушка получила титул «Мисс БГУ». После окончания университета она решила переехать в Москву, где устроилась работать в банк.

В один из вечеров девушка отдыхала в баре на Тверской лице. Там с ней познакомился мужчина. Алиса оставила новому знакомцу свой номер, но этого ему показалось мало. Ухажер предложил девушке продолжить вечер в другом баре. Алиса согласилась. В новом заведении они вместе выпили, а затем девушка попросила отвезти ее домой.

Мужчина заказал такси, но не до дома девушки, а к себе — на окраину столицы. Поняв, что такси приехало куда-то не туда, Алиса отказалась выходить из машины. Тогда ухажер отобрал у нее сумку и телефон, а затем взял ее на руки и отнес в свою квартиру. Там он предложил своей гостье еще алкоголь, а затем начал склонять ее к интиму. Алиса ответила отказом и заявила, что хочет уйти. В ответ на это мужчина набросился на нее и изнасиловал.

Наутро Алиса вызвала такси и сразу поехала в полицию, где рассказала о произошедшем. По факту случившегося проводится проверка, сообщает «КП».

На прошлой неделе Черемушкинский районный суд отправил под стражу 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы.