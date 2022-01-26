Москвич, до смерти избивший товарища в ходе пьяной ссоры, предстанет перед судом

Фото: СК РФ

Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, убившего товарища на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 26 января.

Трагедия произошла вечером 14 декабря 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по проспекту 60-летия Октября. Два приятеля распивали алкоголь в небольшой компании. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый набросился на своего оппонента и жестоко избил его .

— Спустя непродолжительное время последний от полученных повреждений скончался на месте происшествия, — рассказала представитель ведомства.

Обвиняемый вынес тело в подъезд на следующий день. Вскоре оно было обнаружено соседями, которые вызвали сотрудников полиции.

Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Во время допроса фигурант признал вину и уточнил, что ссора произошла на почве неприязни.

По его словам, в ходе конфликта он нанес жертве несколько ударов в область головы и туловища.

— Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», его дело передано в суд, — заключила Иванова.

24 января сообщалось, что москвич зарезал своего знакомого на востоке столицы в ходе конфликта. Вечером 20 января возле жилых домов по 3-й Парковой улице между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них ударил своего оппонента ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.