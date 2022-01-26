Медведев прошел в полуфинал Australian Open, обыграв Оже-Альяссима

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прошел в полуфинал Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир проходит в Мельбурне. В четвертьфинальном матче Медведев встретился с девятой ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Поединок длился четыре с половиной часа, отечественный спортсмен проиграл первые два сета, однако выиграл следующие три и одержал победу с итоговым счетом матча 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

За выход в финальную стадию турнира российский теннисист поборется с четвертой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом, передает РИА Новости.

15 января стало известно о том, что теннисист из России Аслан Карацев стал победителем в турнире в Сиднее. Призовой фонд соревнования составил более 520 тысяч долларов. В финальном матче Карацев уверенно переиграл британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Это третий для 28-летнего спортсмена титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде. Сейчас Карацев занимает 20-ю строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.