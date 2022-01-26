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Голикова рассказала о росте числа госпитализаций детей за последние два дня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова рассказала о росте числа госпитализаций детей за последние два дня
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госпитализация детей выросла за последние два дня на 36,5 процента. Об этом в среду, 26 января, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

По ее словам, на данный момент это является предметом особого внимания.

— В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5 процента. Сейчас это предмет нашего особого внимания и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием, — цитирует ее РИА Новости.

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До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на долю омикрона приходится 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом в столице. По ее словам, новый штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации. Кроме того, отметила Ракова, кроме коронавируса в Москве растет заболеваемость ОРВИ.

Также стало известно, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Об этом в среду, 26 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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