Почти 2000 нарушений ПДД пресекли в Москве в рамках рейда ГИБДД

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Сотрудникам ГИБДД удалось пресечь в Москве почти 2000 нарушений ПДД в рамках рейда «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 26 января.

— Общегородское профилактическое мероприятие проводилось в Москве 25 января. В ходе рейда автоинспекторами пресечено 1950 нарушений ПДД, допущенных пешеходами, из них 117 — с использованием средств индивидуальной мобильности, — говорится в сообщении.

При этом со стороны водителей было выявлено 1581 нарушение. Юным участникам дорожного движения вместе с их родителями провели разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов.

Правоохранители призвали водителей быть внимательными около пешеходных переходов, а также в жилых зонах и около образовательных учреждений. Им также следует быть предельно бдительными при неблагоприятных погодных условиях, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Статистика ГИБДД

24 января в столичной ГИБДД сообщили, что на минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ведомства, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.