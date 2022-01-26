Путин заявил о недопустимости прекращения плановой помощи детям

Фото: Администрация президента РФ

Плановую помощь детям нельзя приостанавливать несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 26 января.

— Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, — рассказал глава государства.

Регионам следует оказать помощь по данному направлению, подчеркнул он на совещании с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что до конца января должны принять соответствующее постановление правительства.

Власти не планируют останавливать всю плановую помощь, уточнила она. Там, где ситуация будет особенно сложной, оказание такой помощи может быть переведено в неотложный формат, приводит слова Голиковой сайт Кремля.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

24 января сообщалось, что детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысячи доз вакцины.

Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед процедурой пациентов, как уточняется, осматривает врач-педиатр.