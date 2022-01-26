Строительство дома по программе реновации завершилось в Южном Тушине

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Светлогорский проезд, 7 Карта всех событий

Завершилось строительство дома на 120 квартир по программе реновации в районе Южное Тушино. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы в среду, 26 января.

— Завершено строительство жилого дома по программе реновации в Южном Тушине на северо-западе Москвы. Объект возведен по адресу Светлогорский проезд, вл. 7/1/1. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Дом готовится к вводу в эксплуатацию, — сказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В новостройке расположены 69 однокомнатных, 27 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры. Общая площадь жилого фонда составляет 11,6 тысячи квадратных метров. Первый этаж здания является нежилым, а на прилегающей территории установлена детская площадка с озеленением.

Также в доме предусмотрен подземный паркинг, рассчитанный на 39 машино-мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— На всех этапах к проверкам жилого дома привлекался центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях, — заявил Войстратенко.

По его словам, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

В столице более 13 тысяч семей получили помощь при переселении по программе реновации жилья.