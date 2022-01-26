Дом на 236 квартир ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, 3 Карта всех событий

Жилой дом на 236 квартир, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в поселке Знамя Октября в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы в среду, 26 января.

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 236 квартир в ТиНАО в рамках программы реновации, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Дом находится в поселении Рязановское по адресу поселок Знамя Октября, владение 3. Общая площадь новостройки составляет 23,6 тысячи квадратных метров, в ней расположены 236 квартир. Две из них адаптированы для маломобильных граждан. Во входных группах жилой части размещены комнаты консьержей и колясочные. Также в доме предусмотрены грузопассажирские лифты, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации. Первый этаж дома нежилой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В рамках благоустройства придомовой территории создано комфортное и безопасное пространство: четыре детские и одна спортивная площадки, прогулочные зоны, гостевые парковки. В пресс-службе также отметили, что проект обеспечивает доступную среду для перемещения маломобильных групп населения.

По программе реновации жилья на востоке Москвы строятся и проектируются более 70 новостроек.