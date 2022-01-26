Сыгравшего Эркюля Пуаро актера Дэвида Суше посвятили в рыцари
Британского актера Дэвида Суше, наиболее известного по роли Эркюля Пуаро в сериале «Пуаро Агаты Кристи», посвятили в рыцари. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Актера посвятил в рыцари принц Уильям, церемония прошла в Виндзорском дворце. На мероприятие актер прибыл в сопровождении супруги, актрисы Шейлы Феррис.
Рыцарское звание Суше получил в знак признания его заслуг в драматическом искусстве и благотворительности. Церемония должна была состояться еще в декабре 2021 года. Но ее перенесли из-за коронавируса, которым заболел актер.
По признанию самого актера, посвящение в рыцари стало самым гордым моментом в его жизни.
— Я был посвящен в рыцари на сцене, но это не идет ни в какое сравнение, — цитирует Суше издание.
Принесший Дэвиду Суше всемирную известность сериал снимался с 1989 по 2013 год. В его рамках были экранизированы все произведения о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро, написанные Агатой Кристи. Всего актер появился в роли известного детектива в 70 эпизодах. Кроме того, эту же роль он исполнил в постановке пьесы Кристи «Черный кофе».