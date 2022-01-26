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Сыгравшего Эркюля Пуаро актера Дэвида Суше посвятили в рыцари

Евгений Белоусов

Общество
Сыгравшего Эркюля Пуаро актера Дэвида Суше посвятили в рыцари
Фото: Пуаро, 1989-2014

Британского актера Дэвида Суше, наиболее известного по роли Эркюля Пуаро в сериале «Пуаро Агаты Кристи», посвятили в рыцари. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Актера посвятил в рыцари принц Уильям, церемония прошла в Виндзорском дворце. На мероприятие актер прибыл в сопровождении супруги, актрисы Шейлы Феррис.

Рыцарское звание Суше получил в знак признания его заслуг в драматическом искусстве и благотворительности. Церемония должна была состояться еще в декабре 2021 года. Но ее перенесли из-за коронавируса, которым заболел актер.

По признанию самого актера, посвящение в рыцари стало самым гордым моментом в его жизни.

— Я был посвящен в рыцари на сцене, но это не идет ни в какое сравнение, — цитирует Суше издание.

Принесший Дэвиду Суше всемирную известность сериал снимался с 1989 по 2013 год. В его рамках были экранизированы все произведения о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро, написанные Агатой Кристи. Всего актер появился в роли известного детектива в 70 эпизодах. Кроме того, эту же роль он исполнил в постановке пьесы Кристи «Черный кофе».

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