Движение в сторону центра по Ярославскому шоссе затруднено из-за неисправного грузовика

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

На Ярославском шоссе занята одна полоса в сторону центра из-за технической неисправности грузового автомобиля. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в сторону центра затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД при движении в центр будет закрыт с 20 января. Вместо этого будет организован левый поворот со светофором для съезда на внутреннюю сторону МКАД. Подобная мера улучшит транспортную ситуацию во всем районе.

Статистика ГИБДД

24 января в столичной ГИБДД сообщили, что на минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ведомства, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.