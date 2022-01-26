Больше 12,3 тысячи человек посетили Исторический музей по «Пушкинской карте»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Объекты Государственного исторического музея посетили почти 12,3 тысячи человек по «Пушкинской карте» с момента запуска проекта в сентябре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба музея в среду, 26 января.

— 12 тысяч 251 человек посетили объекты музея по «Пушкинской карте» с начала сентября, — передает агентство городских новостей «Москва».

В музее добавили, что с начала 2022 года по «Пушкинской карте» продано больше двух тысяч билетов.

«Пушкинская карта» — проект, запущенный 1 сентября 2021 года. Данной картой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия, список которых можно посмотреть на сайте Культура.рф.

«Пушкинская карта» выдается всем гражданам России от 14 до 22 лет при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Получить виртуальную карту можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» или пластиковый вариант в отделении «Почта Банка».

Свыше 2700 человек посетили Музей Победы с 1 сентября 2021 года по «Пушкинской карте».