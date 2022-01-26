Неотложная и экстренная помощь детям в Москве продолжит оказываться в плановом режиме

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Прекращение оказания плановой помощи детям касается только тех случаев, когда она не является неотложной, а госпитализации могут привести к риску заражения коронавирусом. Об этом в среду, 26 января, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Как уточнили в департаменте, оказание плановой помощи детям с состояниями, касающимися онкологических, гематологических и других, не допускающих промедления, заболеваний, не останавливается. Это соответствует позиции, озвученной на совещании в правительстве РФ вице-премьером Татьяной Голиковой и поддержанной главой государства.

Особо отмечается, что решение о приостановке оказания плановой помощи детям — временное. Оно рассчитано на три недели, как только ситуация с коронавирусом в столице улучшится, оно будет отменено, передает Интерфакс.

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До этого сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. При этом уровень госпитализаций увеличился в 10 раз. В настоящее время этот показатель составляет 120 детей в сутки.

24 января сообщалось, что детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысячи доз вакцины.

Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед процедурой пациентов, как уточняется, осматривает врач-педиатр.