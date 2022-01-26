Журналисты «Вечерней Москвы» обнаружили ранее неизвестный факт о творчестве Булгакова

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Работая в архивах Государственной публичной исторической библиотеки, журналисты «Вечерней Москвы» обнаружили неизвестный до этого специалистам факт о творчестве писателя Михаила Булгакова.

Оказалось, что в одном из ранних его рассказов «Серия ноль шесть № 0660243», опубликованном 5 января 1924 в газете «Вечерняя Москва», был назван настоящий номер облигации. Писатель использовал реальный выигрышный номер облигации первого советского долгосрочного государственного займа, внесенного в Книгу Государственных займов РСФСР под названием «6 процентный выигрышный заем 1922 года».

Уникальность находки журналистов уже подтвердили ряд экспертов. Отмечается, что этот факт следует добавить в последующие переиздания сочинений Булгакова.

Как отметил основатель и директор Культурно-просветительского центра «Музей-театр «Булгаковский Дом» Николай Голубев, тема азартных игр часто проявлялась в творчестве русских писателей. Свое внимание на нее обращали, например, Николай Гоголь и Федор Достоевский.

— Булгаков подглядывал за цифрами в таблицах и видел свои закономерности в совпадении комбинаций. В рассказе выигрывает билет со знаковым номером. Но люди остаются людьми, и только квартирный вопрос не дает покоя многим поколениям, — рассказал он.

Голубев также подчеркнул, что написанный Булгаковым для «Вечерней Москвы» фельетон, возможно, положил начало главному произведению прозаика.

Узнать подробнее о раннем рассказе Булгакова, о том как он повлиял на роман «Мастер и Маргарита» и о том, что еще связывало писателя с «Вечеркой» можно в материале «Вечерней Москвы».