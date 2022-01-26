«Будь как Новак»: Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open

Фото: Instagram / medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open.

— Я думал о том, как на моем месте поступили бы лучшие игроки мира. Я тоже могу отнести себя к их числу, но я еще слишком молод и слишком далек от них по титулам, — рассказал спортсмен.

Он уточнил, что с (Джокович, сербский теннисист — прим. «ВМ»), всякий раз, когда чувствовал слабость. Такая тактика не всегда работает, но его она спасла, приводит слова Медведева Reuters.

26 января сообщалось, что матч Медведева и Оже-Альяссима длился четыре с половиной часа. Отечественный спортсмен проиграл первые два сета, однако выиграл следующие три и одержал победу с итоговым счетом матча 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. За выход в финальную стадию турнира Медведев поборется с четвертой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.

15 января стало известно о том, что теннисист из России Аслан Карацев стал победителем в турнире в Сиднее. Призовой фонд соревнования составил более 520 тысяч долларов. В финальном матче Карацев уверенно переиграл британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.