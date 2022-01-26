«Низость, человеческая подлость»: Меньшиков жестко ответил на обвинения Долина

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Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков ответил на критику бывшего режиссера театра Олега Долина, об увольнении которого недавно стало известно.

Меньшиков достаточно жестко ответил на все обвинения режиссера, которые тот высказал в открытом письме. Также Меньшиков подчеркнул, что спектакль режиссера просто не может быть показан зрителям. От каких-либо попыток найти компромисс, заметил худрук, Долин отказался сам.

— Скажи, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков — ведущие артисты Театра Ермоловой? Это что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей, — заявил Меньшиков.

Что именно показалось худруку недопустимым в спектакле, он не уточнил. Но заметил, что пытается спасти театр от той ситуации, в которую режиссер его поставил, и сыграть премьеру в феврале. Обвинения в попытке украсть постановку Долина Меньшиков резко отверг.

— Поверь, если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее, — отрезал он.

Актер не обошел стороной и упоминание в открытом письме Долина скандалов в театре, заявив, что это низко с его стороны.

— Упоминание про мой отпуск и скандалы, будоражащие театр, которые должны были тебя заставить задуматься — вот это низость, человеческая подлость, — сказал Меньшиков.

Также Меньшиков заметил слова режиссера о том, что тому теперь будет тяжело продолжать педагогическую деятельность на курсе Меньшикова в ГИТИСе после такого скандала.

— Два 20-минутных отрывка за четыре года педагогической деятельности — это не самый большой вклад в театральную педагогику, — заявил худрук.

Под конец он назвал режиссера «нерукопожатным» и посоветовал Долину поискать причины всех его театральных неудач в нем самом. Видеоролик с ответом Меньшикова был опубликован на официальном Yutube-канале театра.

В открытом письме к худруку театра Долин выразил негодование, так как Меньшиков отстранил его от работы, прислав ему СМС-сообщение. Дирекция театра официально не уведомила режиссера. Долин также высказал в письме ряд обвинений в сторону театра и лично Олега Меньшикова.