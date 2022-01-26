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Открытие ученых изменило прогноз об эволюции Земли

Евгений Белоусов

Общество
Открытие ученых изменило прогноз об эволюции Земли
Фото: Pixabay

Группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха обнаружила, что Землю остывает в полтора раза быстрее, чем считалось до этого. Публикация об их работе появилась в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

В лабораторных условиях они изучали, как материалы из промежуточного слоя Земли проводят тепло. Согласно выводам ученых, теплопроводность на границе мантии и ядра примерно в полтора раза выше, чем предполагалось.

— Это говорит о более высоком потоке тепла из ядра и, следовательно, более высокой мантийной конвекции, — говорится в публикации.

Уточняется, что на протяжении всего своего существования наша планета остывала и продолжает остывать по сей день. Но от скорости этого процесса зависит наше понимание ее эволюции. Этот процесс воздействует на извержения вулканов и движения тектонических плит.

Как только ядро Земли остынет полностью, планета перестанет быть активной. Она станет походить на такие твердые планеты Солнечной системы, как Меркурий или Марс, говорится в исследовании.

Канадские ученые установили причины появления так называемой космической анемии, которая возникает у некоторых космонавтов и астронавтов после длительного пребывания в условиях невесомости.

Специалисты провели анализ образцов выдыхаемого воздуха и крови 14 членов экипажа МКС, которые были собраны на борту станции.

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