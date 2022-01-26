Бывший хоккеист «Реактора» Владимир Паюл был убит в Казани

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Экс-хоккеиста «Реактора» Владимира Паюла зарезали в его собственной квартире в Казани. На теле 24-летнего спортсмена были обнаружены раны в области грудной клетки, лица и шеи. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В убийстве хоккеиста подозревают снимавшего у него квартиру мужчину. Полиция уже задержала его. Как оказалось, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков, передает Пятый канал.

Гибель годовалой девочки под Новгородом

Ночью 25 января в городе Холм Нoвгородской области пропала девочка 2020 года рождения. О пропаже девочки заявила ее мать.

По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.

Следователи провели осмотр в доме семьи. Соответствующее видео опубликовал СК. На его кадрах видны помещения, которые завалены разными вещами. В доме беспорядок: одежда разбросана по мебели и полу. Исходя из разговора следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Правоохранители задержали мать пропавшей девочки, а также ее сожителя после того, как в их доме нашли фрагменты костей, похожие на человеческие останки.