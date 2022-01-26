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НАТО предложило России восстановить работу представительств

Иван Юминов

В мире
НАТО предложило России восстановить работу представительств
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

НАТО предлагает России возобновить работу представительств. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 января.

— Мы предлагаем возобновить работу представительств, — рассказал чиновник.

Предложения альянса для Москвы могут быть полезными как для нее, так и для союзников, уточнил он. НАТО не планирует идти на компромиссы по основным принципам, включая политику открытых дверей, подчеркнул генсек.

Он уточнил, что НАТО предлагает России обсудить вопросы прозрачности, размещения ракет, а также разоружения. Кроме того, предлагается установить прямую гражданскую линию связи, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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