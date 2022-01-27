Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить республику. Отмечается, что Эрдоган планирует обсудить с российским лидером двусторонние отношения.

— Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи, — заявил президент Турции в эфире телеканала NTV.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Анкара готова принять у себя президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это необходимо, чтобы лидеры могли «продолжать путь по восстановлению атмосферы мира».

2 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили гарантии безопасности России, вопросы урегулирования в Сирии, а также ситуацию в Закавказье. Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.

19 января представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция может предоставить площадку для переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.