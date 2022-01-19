Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для проведения переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Турция может предоставить площадку для переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду, 19 января, сообщил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

— Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними, — заявил он.

По его словам, турецкая сторона готова посодействовать тому, чтобы напряжение между Москвой и Киевом было снято.

Калын также добавил, что Эрдоган планирует посетить Украину в ближайшем будущем, передает РИА Новости.

2 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили гарантии безопасности России, вопросы урегулирования в Сирии, а также ситуацию в Закавказье. Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.