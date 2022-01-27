Госдеп рассказал о планах введения масштабных санкций против России

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Администрация Соединенных Штатов Америки сообщила, что не хочет вводить масштабные санкции против Российской Федерации, которые связаны с кризисом вокруг Украины. Несмотря на это, США готовы предпринять эту меру, если произойдет провал дипломатического урегулирования. Об этом в среду, 26 января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он пояснил, что в данном случае речь идет о беспрецедентных экономических санкциях, а также финансовых мерах, которые затрагивают экспортный контроль. Отмечается, что они были намеренно отвергнуты в 2014 году.

— Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность, — рассказал Прайс в эфире телеканала CNN.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.