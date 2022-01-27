Демограф рассказал, когда ожидать пиковых значений «омикрона» в России

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В четверг, 27 января, независимый демограф Алексей Ракша рассказал, когда в России произойдет пик заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Он поделился мнением, что распространение этого варианта COVID-19 достигнет пиковых значений 5-11 февраля.

— Россия находится в первой половине быстрого роста заболеваемости, — считает Ракша в беседе с «Лента.ру».

Помимо этого, демограф сообщил, что на сегодняшний день по всей России уже наблюдается рост заболеваемости. Однако в ряде регионов не было зафиксировано подъема заболеваний. Так, например, в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.

Недавно заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на долю «омикрона» приходится 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом в Москве. По ее словам, новый штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации.

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Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступают в силу с 26 января.