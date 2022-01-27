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Министр обороны Британии посетит Россию и встретится с Шойгу

Виктория Храменкова

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Министр обороны Британии посетит Россию и встретится с Шойгу
Фото: pixabay.com

В ближайшие дни глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес посетит Москву и встретиться с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу.

— Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков, — заявил Уоллес.

Кроме этого, глава британского Министерства обороны подчеркнул, что из-за роста апряженности вокруг Украины Великобритания по согласованию с НАТО могла бы разместить на континенте больше сухопутных, морских и воздушных сил, передает газета The Times.

В начале января глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили вопросы безопасности. Уточняется, что беседа коллег состоялась по телефону.

В декабря 2021 года Бен Уоллес сообщил, что маловероятно, что Лондон пошлет солдат для помощи Украине в случае гипотетического «нападения» России. По его словам, то, что Украина не является членом НАТО, лишает ее гарантии коллективной безопасности альянса, даже «если бы кто-то вторгся в страну».

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