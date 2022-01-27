Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 января
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В четверг, 27 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москве днем столбики термометров будут показывать от минус семи до минус пяти градусов, а ночью столбики термометра опустятся до минус девяти градусов.
В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус десяти до минус пяти градусов. В ночное время суток температура воздуха будет составлять до минус 12 градусов.
Также в этот день ожидается южный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
До конца текущей недели синоптики обещают в столице прирост снежного покрова до восьми миллиметров. В пятницу в городе выпадет до трех миллиметров снега, однако потеплеет на 1–1,5 градуса.
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до полуночи 28 января. Предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.