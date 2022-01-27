Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 27 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем столбики термометров будут показывать от минус семи до минус пяти градусов, а ночью столбики термометра опустятся до минус девяти градусов.

В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус десяти до минус пяти градусов. В ночное время суток температура воздуха будет составлять до минус 12 градусов.

Также в этот день ожидается южный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

До конца текущей недели синоптики обещают в столице прирост снежного покрова до восьми миллиметров. В пятницу в городе выпадет до трех миллиметров снега, однако потеплеет на 1–1,5 градуса.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до полуночи 28 января. Предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.