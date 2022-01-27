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Объем инвестиций в реорганизацию промзоны «Калошино» составит 22 миллиарда рублей

Виктория Сикерина

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Объем инвестиций в реорганизацию промзоны «Калошино» составит 22 миллиарда рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Бирюсинка Карта всех событий

Порядка 22 миллиардов рублей инвесторы вложат в реорганизацию бывшей промышленной зоны «Калошино» в столице. На территории почти 17 гектаров планируется построить современные производства, офисы, объекты спорта, банки и заведения общепита. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 27 января.

Он отметил, что проект реализуют в рамках программы «Индустриальные кварталы».

— На востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал. Ежегодно он будет приносить в городской бюджет 1,5 миллиарда рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тысячи новых рабочих мест, — заявил заммэра.

В настоящий момент на месте будущего кластера в районе Гольяново расположены автосервисы, склады и мусороперегрузочная станция. Однако вскоре здесь возведут свыше 286 тысяч квадратных метров строительных объектов, подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— На площади 166 тысяч квадратных метров разместятся высокотехнологичные предприятия. Также там могут появиться технопарк, бизнес-инкубатор и объект пожарной охраны. Около 120 тысяч квадратных метров выделено под общественно-деловую застройку: спортивные объекты, магазины, банки и кафе, — цитирует его слова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Медведково. Проекты решений уже доступны и включают в себя культурно-досуговый центр и спортивный комплекс.

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