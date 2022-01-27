Названы 11 регионов России, где еще не выявили штамм коронавируса «омикрон»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Одиннадцать субъектов в двух федеральных округах РФ по состоянию на четверг, 27 января, официально не сообщали о выявлении на своих территориях случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон».

При этом за последние 24 часа о выявлении этого варианта COVID-19 впервые сообщили главы Ненецкого автономного округа и Новосибирской области.

За последний день ситуация с «омикроном» не изменилась только в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Так, штамм до сих пор не выявили в Тульской, Тверской, Ивановской, Белгородской и Курской областях, а также в Еврейской автономной области, на Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях, в Камчатском и Забайкальском краях, передает РИА Новости.

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Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в стране за последнее время вырос до 64,4 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 21 января. Лидерство по уровню иммунитета сохраняют Севастополь, Петербург, Карелия и Чукотка, уточнила она. Близки к достижению отметки в 80 процентов Мурманская и Липецкая области, Тува, а также Пензенская и Орловская области, добавила вице-премьер.

По состоянию на 26 января в 85 регионах России выявили 74 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 19 856 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 657 человек, еще 12 226 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 28 197 пациентов.