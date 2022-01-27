Первое переселение по программе реновации в Коптеве стартует в этом году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Соболевский проезд Карта всех событий

Старт первого переселения горожан по программе реновации жилищного фонда в районе Коптево на севере столицы назначен на 2022 год. Об этом сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 27 января.

Он отметил, что около 150 семей получат новые квартиры в новостройке на Соболевском проезде.

— В новостройке 161 квартира, во всех них выполнена отделка. На территории района Коптево это будет первый дом, заселение которого запланировано по программе реновации, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что Коптево стало восьмым районом Москвы, в котором запланирован старт переселения по реновации. Всего здесь расселят и снесут 123 старых дома. Их общая площадь составляет почти 400 тысяч квадратных метров. Для реализации программы на территории района уже подобрано восемь стартовых площадок. Новое жилье получат более 23 тысяч москвичей.

До этого руководитель департамента рассказал, что заселение второй многоэтажки по программе реновации в районе Западное Бирюлево на юге Москвы стартует в текущем году. Так, к переселению смогут приступить 675 жителей из 265 семей, проживающих в Булатниковском проезде.