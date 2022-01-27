Раздел о блокаде Ленинграда появился в библиотеке МЭШ

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27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда. В эту честь специалисты библиотеки МЭШ подготовили познавательные материалы о трагических событиях для школьников и педагогов.

Так, для пользователей портала стали доступны сценарии уроков, тесты и видеоролики, которые помогут разобраться в хронологии Великой Отечественной войны и расскажут интересные факты об этом историческом периоде.

Например, для учеников пятых классов предлагаются материалы для классного часа «Снятию блокады Ленинграда посвящается». Детям расскажут о старте и завершении блокады и жизни людей в это страшное время.

Также для школьников и учителей стали доступны видеоролики о событиях 27 января 1944 года «Снятие блокады Ленинграда» и «Говорит Ленинград: сообщение о полном снятии блокады Ленинграда», а также лекции о Ладожской военной флотилии и радио Ленинграда.

Помимо этого, специалисты разработали приложение The Siege of Leningrad. С его помощью учителя смогут провести уроки о блокаде Ленинграда на английском языке, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 21 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Новые подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы». Так, например, в подборки вошли издания «Похороните меня за плинтусом», «Лишние дети», «Книжный вор» и многие другие.